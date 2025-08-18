Поки що європейські дипломати не можуть дійти згоди щодо місця проведення можливого тристороннього саміту.

Європейські дипломати отримали від своїх американських колег прохання бути готовими до тристоронньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та главою РФ Володимиром Путіним, яка може відбутися наприкінці цього тижня. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що наразі європейські дипломати не можуть дійти згоди щодо місця проведення можливого тристороннього саміту між Трампом, Зеленським і Путіним. Журналісти підкреслили, що результати сьогоднішньої зустрічі між лідерами США, України та країн Європи у Вашингтоні можуть вплинути на майбутній саміт.

За даними видання, США і країни Європейського Союзу погодилися, що зустріч Трампа, Зеленського і Путіна має відбутися в Європі, якщо не відбудеться жодних змін.

Журналісти додали, що минулими вихідними прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час відеоконференції "коаліції охочих" запропонувала Рим як місце проведення тристороннього саміту. Президент Франції Емманюель Макрон наполягав на проведенні зустрічі в Женеві.

Крім того, італійське та швейцарське міністерства закордонних справ наполягають на тому, що вони готові прийняти переговори між Трампом, Зеленським і Путіним. У цей час дипломати з країн ЄС розглядають інші місця, включно з Будапештом і Гельсінкі.

Зеленський на зустрічі з Трампом готовий на "прийнятний компроміс"

Раніше Financial Times із посиланням на заяви українських чиновників писало, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом спробує налагодити процес мирного врегулювання війни, уникнувши вимог щодо виведення українських військ із Донецької та Луганської областей.

Зазначається, що лідер України готовий піти на "прийнятні компроміси" щодо нинішньої лінії фронту. Як пише видання, сьогодні на Зеленського чекає одна з найважливіших зустрічей за час президентства.

