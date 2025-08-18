Очікуються перші домовленості щодо наповнення фонду коштами з боку США та України.

У вересні очікується перше засідання ради інвестиційного фонду відбудови між Україною і США. Тоді ж до України прибуде американська делегація для огляду потенційних інвестиційних проектів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв під час презентації програми дій нового уряду.

"Робота по фонду ведеться щотижнево. У вересні буде перше засідання Ради фонду, яке ми дуже активно готуємо. Там будуть перші технічні рішення про запуск фонду оголошені. Так само ж - домовленості зі США про наповнення з їхньої і нашої сторони першим грошима для інвестицій", - сказав він.

Соболєв розповів, що зараз урядовці напрацьовують перелік інвестиційних проектів, в які фонд може інвестувати вподовж наступних 12 місяців.

"Приїде велика делегація зі Штатів з мандрівками по Україні, щоб подивитися на ці проекти", - додав міністр.

Угода з США про українські надра - останні новини

США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Київ і Вашингтон створюють Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Цей фонд буде керуватися спільно Києвом та Вашингтоном. Жодна зі сторін не буде мати вирішального голосу. При цьому США можуть робити внески до фонду, крім безпосередньо коштів, новою допомогою – наприклад, системами ППО для України

В тексті угоди перераховані природні ресурси, яких стосується договір, а також платежі, що підлягають перерахуванню в інвестиційний фонд.

