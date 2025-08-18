Сирський зазначив, що будь-яка війна є змаганням технологій.

Росіяни постійно вдосконалюють свої дрони, включно з "Шахедами". Тепер ці безпілотники оснащені сучасними системами захисту від перехоплення і навіть механізмами самознищення. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що будь-яка війна є змаганням технологій. У той час як Україна розвиває дрони-перехоплювачі, Росія робить усе можливе, щоб її безпілотники були більш стійкими до радіоелектронної боротьби.

Сирський поділився, що російські "Шахеди" вже отримали оптичні системи донаведення, 12-16-канальні антени, що роблять їх стійкими до перешкод, а також датчики ухилення від вогню і зіткнень. Завдяки цьому ворожі дрони можуть виконувати неконтрольовані маневри, що ускладнює їхнє знищення.

Відео дня

За словами головнокомандувача ЗСУ, фактично всі далекобійні дрони, які застосовує РФ, оснащені вибуховою речовиною для самопідриву. Він пояснив, що так дрони не можна буде захопити після падіння. Крім того, так росіяни можуть завдати шкоди всім, хто наблизиться до безпілотників.

Чому важко збивати "Шахеди"

Раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що Україна поки що не має зброї, яка змогла б змінити хід боротьби з російськими "Шахедами". За його словами, ці дрони залишаються найнеприємнішою ціллю для ППО.

Криволап зазначив, що протидія "Шахедам" є багаторівневою. До перехоплення залучаються піхотинці, авіація, ППО та мобільні вогневі групи.

Вас також можуть зацікавити новини: