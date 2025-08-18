Проєкт Ubisoft посів 2-е місце в топі, навіть з урахуванням ігор минулих років.

Аналітична компанія GSD опублікувала дані про продажі ігор у Європі за перші сім місяців 2025 року. Загалом у регіоні продано 71 мільйон копій на ПК і консолях, що на 6% менше, ніж за той самий період у 2024 році.

Лідером рейтингу стала серія EA Sports FC (колишня FIFA), а найуспішнішою новинкою - Assassin's Creed Shadows. Гра від Ubisoft змогла обійти Monster Hunter Wilds і The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Крім того, Split Fiction отримала статус найуспішнішої нової гри в Європі.

Водночас Clair Obscur: Expedition 33 у списку немає, оскільки видавець Kepler Interactive не передає дані GSD.

Топ-20 продажів ігор у Європі (січень-липень 2025):

EA Sports FC 25 Assassin's Creed Shadows GTA V Red Dead Redemption 2 Hogwarts Legacy Split Fiction Monster Hunter Wilds Call of Duty: Black Ops 6 Mario Kart World Kingdom Come: Deliverance 2 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Star Wars Battlefront 2 Elden Ring: Nightreign It Takes Two Grand Theft Auto Online NBA 2K25 F1 25 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Mario Kart 8: Deluxe Battlefield 1

GSD зібрала цей список напередодні однієї з найбільших ігрових виставок року - Gamescom. Раніше ми розповідали, що беззмінний ведучий івенту Джефф Кілі показав "хайп-трейлер" Gamescom 2025 з іграми, які з'являться на виставці.

