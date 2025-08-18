Assassin's Creed Shadows стала найбільш продаваною новинкою в Європі / Фото - Ubisoft

Аналітична компанія GSD опублікувала дані про продажі ігор у Європі за перші сім місяців 2025 року. Загалом у регіоні продано 71 мільйон копій на ПК і консолях, що на 6% менше, ніж за той самий період у 2024 році.

Лідером рейтингу стала серія EA Sports FC (колишня FIFA), а найуспішнішою новинкою - Assassin's Creed Shadows. Гра від Ubisoft змогла обійти Monster Hunter Wilds і The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Крім того, Split Fiction отримала статус найуспішнішої нової гри в Європі.

Водночас Clair Obscur: Expedition 33 у списку немає, оскільки видавець Kepler Interactive не передає дані GSD.

Топ-20 продажів ігор у Європі (січень-липень 2025):

  1. EA Sports FC 25
  2. Assassin's Creed Shadows
  3. GTA V
  4. Red Dead Redemption 2
  5. Hogwarts Legacy
  6. Split Fiction
  7. Monster Hunter Wilds
  8. Call of Duty: Black Ops 6
  9. Mario Kart World
  10. Kingdom Come: Deliverance 2
  11. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  12. Star Wars Battlefront 2
  13. Elden Ring: Nightreign
  14. It Takes Two
  15. Grand Theft Auto Online
  16. NBA 2K25
  17. F1 25
  18. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
  19. Mario Kart 8: Deluxe
  20. Battlefield 1

GSD зібрала цей список напередодні однієї з найбільших ігрових виставок року - Gamescom. Раніше ми розповідали, що беззмінний ведучий івенту Джефф Кілі показав "хайп-трейлер" Gamescom 2025 з іграми, які з'являться на виставці.

