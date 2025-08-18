Аналітична компанія GSD опублікувала дані про продажі ігор у Європі за перші сім місяців 2025 року. Загалом у регіоні продано 71 мільйон копій на ПК і консолях, що на 6% менше, ніж за той самий період у 2024 році.
Лідером рейтингу стала серія EA Sports FC (колишня FIFA), а найуспішнішою новинкою - Assassin's Creed Shadows. Гра від Ubisoft змогла обійти Monster Hunter Wilds і The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Крім того, Split Fiction отримала статус найуспішнішої нової гри в Європі.
Водночас Clair Obscur: Expedition 33 у списку немає, оскільки видавець Kepler Interactive не передає дані GSD.
Топ-20 продажів ігор у Європі (січень-липень 2025):
- EA Sports FC 25
- Assassin's Creed Shadows
- GTA V
- Red Dead Redemption 2
- Hogwarts Legacy
- Split Fiction
- Monster Hunter Wilds
- Call of Duty: Black Ops 6
- Mario Kart World
- Kingdom Come: Deliverance 2
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Star Wars Battlefront 2
- Elden Ring: Nightreign
- It Takes Two
- Grand Theft Auto Online
- NBA 2K25
- F1 25
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
- Mario Kart 8: Deluxe
- Battlefield 1
GSD зібрала цей список напередодні однієї з найбільших ігрових виставок року - Gamescom. Раніше ми розповідали, що беззмінний ведучий івенту Джефф Кілі показав "хайп-трейлер" Gamescom 2025 з іграми, які з'являться на виставці.