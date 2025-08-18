Минулого року Росія обговорювала бартерні угоди з Китаєм.

Бартерні розрахунки повернулися в Російську Федерацію вперше з часів хаосу 1990-х років. Проблеми з розрахунками, спричинені вторгненням в Україну, змусили принаймні одну китайську компанію шукати сталь і алюмінієві сплави для обміну на двигуни.

Видання Reuters пише, що китайські компанії назвали проблеми з розрахунками і вимоги Москви про перенесення виробництва в Росію головними перешкодами для розвитку торгівлі.

"Ми пропонуємо інноваційні моделі співпраці, спрямовані на зниження ризиків розрахунків", - заявив Сюй Сіньцзін з Hainan Longpan Oilfield Technology Co.

В обмін на енергетичне обладнання його компанія хоче отримати російські матеріали для суднобудування.

"У нинішніх умовах обмежених платежів це відкриває нові можливості для підприємств у Росії та азіатському регіоні. Наприклад, ми поставляємо суднові двигуни в обмін на спеціальні матеріали зі сталі або алюмінієві сплави для суднобудування з Росії", - сказав він.

Минулого року Росія обговорювала бартерні угоди з Китаєм. Такий вид розрахунків найбільш популярний для торгівлі металами і сільськогосподарською продукцією. Річ у тім, що західні санкції призвели до проблем із платежами під час розрахунків із Росією.

Варто зазначити, що востаннє бартерні угоди були популярні в Росії в умовах економічного і політичного хаосу, що настав після розпаду СРСР 1991 року. Тоді інфляція і хронічний брак коштів змусили підприємства погодитися на оплату натурою.

Однак бартер посіяв ще більший хаос в економіці, оскільки було створено великі ланцюжки умовних угод на все - від електроенергії та нафти до борошна, цукру і чобіт, що ще більше ускладнило визначення цін і принесло окремим людям величезні статки.

Проблеми з розрахунками з РФ - останні новини

У серпні 2024 року росіяни поскаржилися, що платежі на мільярди юанів "зависли", оскільки банки Китаю почали припиняти операції з РФ.

У листопаді стало відомо, що Bank of China - четвертий за розміром активів банк Китаю - почав блокувати перекази в юанях із країн, які Росія використовує для закупівлі товарів і обладнання.

10 січня 2025 року проблеми в зовнішньоторговельних розрахунках змусили великі російські банки розробляти нові схеми для розрахунків із Китаєм. Нова схема пропонує бізнесу розрахунки через платіжних агентів.

