Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,17 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 19 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 8 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,17 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,24/41,27 грн/дол., а євро - 48,16/48,18 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 18 серпня знизився на 7 копійок – до 41,63 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,14 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 3 копійки і складає 48,70 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,03 гривні за євро

Курс долара у "ПриватБанку" 18 серпня подешевшав на 5 копійок і складає 41,60 гривні за долар, а курс євро в банку знизився на 15 копійок і складає 48,65 гривні за євро. До того ж продати американську валюту в банку можна за курсом 41 гривня, а євро - за курсом 47,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

