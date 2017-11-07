"Відпочив достатньо": Колмогоров хоче повернутися на службу у прикордонні війська

Звільнений з-під варти Сергій Колмогоров заявляє, що обов'язково повернеться на службу у прикордонні війська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Колмогоров сказав на прес-конференції в Києві.

«Я думаю, я вже відпочив достатньо ... На службу обов'язково, у будь-якому разі, я повернуся. Це навіть не обговорюється, іншого варіанту немає», - запевнив він.

Крім того, Колмогоров повідомив, що, згідно з рішенням Вищого спецсуду, його поновили у військовому званні.

Читайте такожПрикордонник Колмогоров про звільнення з-під варти: фактично, мене витягли з полону

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Вищий спеціальний суд з розгляду кримінальних і цивільних справ задовольнив клопотання захисту Колмогорова і відправив його справу на нове судове розслідування в Приморський райсуд Маріуполя. Також Вищий спецсуд звільнив з-під варти самого Колмогорова.

Головуючий у справі суддя Станіслав Кравченко зазначив, що мотиви рішення суд не виклав через нестачу часу, проте повний текст рішення буде оголошено о 9.15 9 листопада.

Старшого солдата Колмогорова звинуватили у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників у Маріуполі 9 вересня 2014 року. Тоді прикордонники побачили на березі Азовського моря автомобіль, який, як вони стверджували, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники почали вимагати від водія зупинитися, але той не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь. Водій не постраждав, жінка загинула. В автомобілі перебувало подружжя з Маріуполя.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки тільки Колмогорова і засудив його до 13 років позбавлення волі. У лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок в силі.