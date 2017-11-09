Історія про зраду: The Hardkiss зняли кліп на суднобудівному заводі (відео)

Колектив випустив українськомовну пісню "Кораблі" і кліп на неї. Начерки композиції були написані фронтвумен The Hardkiss Юлією Саніною ще у 15 років і пролежали до самого знайомства з її чоловіком, креативним продюсером гурту Валом Бебком.

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Разом вони дописали пісню, щоправда, без тексту, та назвали її "Доберман" – на честь однойменного фільму. Через сім років музиканти повернулися до цієї роботи і написали українськомовний текст.

"Не знаю, звідки у мене в голові виникли кораблі, але я пам'ятаю, що мені давно не давала спокою думка, що Венеція може піти під воду. Так, напевно, і виникло потопаюче місто і спалені кораблі – символ втраченої надії", – розповідає Юлія Саніна.

"Щоб звільнитися від страждань, потрібно спалити прапор. Скривджені і розчаровані люди збираються разом, оскільки так легше пережити біль. У кожного своя історія, але символіка прапора одна – палаючий корабель", - додала Юлія.

Режисером кліпу "Кораблі" виступив гітарист і креативний продюсер The Hardkiss Вал Бебко. Знімання відео відбувалися у Чорноморську на судноремонтному заводі, пише ТСН.

"З Києва до Чорноморська ми їхали з розумінням того, що на місцевому судноремонтному заводі нас і близько не підпустять до кораблів. Але, коли ми познайомилися з директором ІСРЗ Михайлом Дудніковим, а начальник безпеки видав нам каски, ми зрозуміли, що на нас чекає захоплива пригода. Майже на всі наші божевільні творчі ідеї керівництво заводу відповідало "так". Ми спускалися в док, знімали на капітанських містках і навіть в трюмі корабля, де на декілька годин була призупинена робота", - поділився Вал Бебко.