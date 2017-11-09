У Дніпрі знищили паркомісця для людей з інвалідністю (відео)

Біля торговельного центру в Дніпрі замалювали з десяток місць для паркування людей з особливими потребами. Знищення попереджувальних символів сталося одразу після того, як штрафи за стоянку на цих ділянках зросли до понад тисячі гривень. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Білі позначки на асфальті були ретельно замальовані сірим, тепер тут зупиняються звичайні водії. Дев'ять місць зафарбували за наказом тутешньої адміністрації. Зафарбуванням асфальту вже займаються у патрульній поліції. Відділ безпеки дорожнього руху має відновити розмітку.

Адміністрація торговельного центру виправдовується, що вісім спеціально позначених місць є на центральній лінії. Ще стільки ж - з іншого боку. Утім навіть ці нечисленні місця для водіїв із інвалідністю зайняті звичайними автомобілістами.

Кількість місць для інвалідів та норми їхнього розміщення біля торговельного центру вивчатиме комісія. Якщо порушення підтвердять, то за замальовану розмітку керівництво сплатить штраф і знову візьметься за фарбу – щоб відновити все, як було.

Нагадаємо, від жовтня водії, які залишать своє авто на паркомісці для осіб з інвалідністю, заплатять від 1020 до 1700 гривень. За повторне порушення штраф сягне 2,5 тисяч гривень.