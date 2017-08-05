Громадські активісти підрахували, що дві третини грошей з водіїв за парковку не доходить до бюджету

Прибуток від столичних парковок може зрости на 500%. Це припускають громадські активісти, які проводять експеримент "Чесна парковка", йдеться в сюжеті ТСН.

На п'ять паркувальних майданчиків у центрі Києва вони поставили моніторингові пости. Перші результати проекту вражають: прибуток зріс у 3-4 рази. Чоловіка у помаранчевій футболці та кепці можна записувати до вимираючого виду, бо він – чесний паркувальник. Принаймні так написано на його спині та грудях. Всі гроші, зібрані з водіїв за парковку, Олександр сумлінно віддає в паркомат. Чоловік у зеленій футболці приглядає за чесним паркувальником і моніторить надходження грошей. Цей експеримент громадські активісти назвали "Чесна парковка". "Я щодня надсилаю звіти по SMS. Цей майданчик 1000 грн – 1200 грн, залежить від динаміки", - розповів громадський монітор Павло Кучапін.

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За день ці хлопці примудряються збирати грошей більше, ніж працівники "Київтранспарксервіс" за тиждень. Якщо не класти гроші собі в кишеню, міський бюджет отримує в 3,5 рази більше. "Якщо по-чесному працювати – в 3,5 рази. Якщо по-чесному, то так. Алери зарплаті в тисячу гривень", - зізнається паркувальник "Київтранспарксервісу".

"На чай" для паркувальників та їхніх покровителів, вважають експерти, щороку йде до 100 млн гривень. Мер Віталій Кличко вирішив завершувати таку практику та анонсував з 10 серпня ліквідацію паркувальників у Києві. За тиждень оплата за паркування буде проводитися винятково трьома способами: через паркомат, мобільний телефон або придбання місячного талону. Навіть чесний паркувальник Олександр зізнається – діла з цього не буде. "А хто буде контролювати та перевіряти водіїв? Вони просто не будуть сплачувати", - вважає він.

Процедура покарання водіїв за несплату за парковку і досі не прописана – законопроект блукає комітетами Верховної Ради. Скептики підозрюють, що навіть сумлінні водії не захочуть вовтузитися біля паркомата, який не дає здачу або перегрівається на сонці.