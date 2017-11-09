У Житомирі вперше проходить форум для працівників центрів зайнятості та роботодавців

Сьогодні у Житомирі вперше в області проходить форум для працівників центрів зайнятості та роботодавців. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 9 листопада у Житомирі розпочав роботу форум, який одночасно зібрав представників влади, освіти, роботодавців, професійних спілок та громадськості.

Організатори назвали захід «Перший обласний кар’єрний форум «Освіта. Робота. Перспектива».

«Останнім часом на Житомирщині часто вживається слово «вперше». І сьогодні такий форум проходить вперше саме у нас. Дуже важливо, що до участі у ньому залучені всі «основні гравці» на ринку праці – влада, освіта, роботодавці та представники професійних спілок. Адже об’єднавшись разом, ми зможемо створити оптимальну модель розвитку, де будуть враховані інтереси усіх сторін», – наголосив, відкриваючи форум, заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута.

Участь у відкритті форуму також взяли голова Житомирської облради Володимир Ширма та в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.

Метою форуму є створення ефективної системи взаємодії між владою, службою зайнятості, роботодавцями та навчальними закладами.

Його також проводять для того, щоб учасники форуму обмінялися досвідом з питань укомплектування підприємств кваліфікованими кадрами.

За словами директора Житомирського обласного центру зайнятості Галини Корінної, протягом 2017 року на Житомирщині працевлаштовані 29 тисяч жителів.

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«На обліку у нас стоїть 12 тис. 900 безробітних – це найнижчий рівень безробіття в області за останні 20 років. З них матеріальну допомогу отримують 9 тис. 600 громадянам. Підприємствами, які виплачують найбільшу заробітну плату працівникам, є – «Даніко» у Черняхівському районі, компанія «Кромберг енд Шуберт», швейна фабрика у Бердичеві. Сьогодні ми покажемо кращі практики роботодавців, які легально працевлаштовують людей та виплачують зарплату, й відповідно - податки» – розповіла Корінна.

Отже, учасники форуму обговорять питання розвитку кадрового потенціалу, ознайомляться з кращими практиками працевлаштування безробітних та вислухають роботодавців.

Вони думатимуть над тим, як краще організовувати навчальний процес для успішного кар’єрного розвитку учнів і студентів.

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