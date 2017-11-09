У Києві закрили станцію метро "Палац спорту" через повідомлення про мінування

16:49, 09 листопада 2017
Інциденти
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У Києві станцію метро "Палац спорту" та пересадковий вузол на станцію "Площа Льва Толстого" закрито через анонімне повідомлення про мінування. 

Ілюстрація REUTERS

У Києві станцію метро "Палац спорту" та пересадковий вузол на станцію "Площа Льва Толстого" закрито через анонімне повідомлення про мінування. Про це КП «Київський метрополітен» повідомляє у Twitter.

"Станцію "Палац спорту" та пересадку зачинено на перевірку. Анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві через задимлення закривали чотири станції "синьої гілки".

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Теги: #закрито Палац спорту#в Киэвы закрите метро