У Києві закрили станцію метро "Палац спорту" через повідомлення про мінування

У Києві станцію метро "Палац спорту" та пересадковий вузол на станцію "Площа Льва Толстого" закрито через анонімне повідомлення про мінування. Про це КП «Київський метрополітен» повідомляє у Twitter.

"Станцію "Палац спорту" та пересадку зачинено на перевірку. Анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві через задимлення закривали чотири станції "синьої гілки".