Тимошенко доручила посилити вимоги до реєстрації прав на землю

Державний комітет із земельних ресурсів України посилить вимоги до реєстрації прав на земельні ділянки. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомзему.

Згідно з повідомленням, відповідно до ст.15 Земельного кодексу України, ведення Державного земельного кадастру, зокрема реєстрація земель, покладена на Держкомзем. Державний реєстр складається з Реєстру правовстановлюючих документів (держактів на право власності на землю, на право постійного користування і договорів оренди) і Поземельної книги, в яку вносяться всі дані про земельну ділянку.

У зв`язку з дорученням уряду посилити вимоги в питаннях реєстрації правовстановлюючих документів на землю, Держкомзем готує ряд нормативних документів, згідно з якими буде змінено орієнтацію системи ведення держреєстру земель.

“Якщо дотепер реєстрація правовстановлюючих документів і ведення Поземельної книги, або, як ми називаємо, реєстрація земельних ділянок була покладена на Центр державного земельного кадастру, то зараз вже підготовлений проект постанови Кабінету міністрів, який розісланий на узгодження в Мінюст, Мінприроди, Мінфін, Мінекономіки про затвердження форми і порядку ведення Поземельної книги”, - сказав заступник голови Держкомзему Антон ТРЕТЬЯК.

Він також зазначив, що підготовлена інструкція, що регламентує порядок заповнення держактів, і інші документи, що стосуються порядку ведення автоматизованої системи ДЗК або автоматизованого держреєстру земель, який залишається за Центром ДЗК, оскільки саме це є його основним завданням.

А.ТРЕТЬЯК додав, що сьогодні рано говорити про те, що Центр ДЗК має необхідний потік і обсяг інформації, базу даних, щоб вести реєстрацію в автоматизованому вигляді.

“І, напевно, в цей період дуже правильно, що частина робіт, яка стосується реєстрації, передається до державних органів. Це той єдиний варіант, який дає можливість підтягти неузгодженості, які є в Центрі державного земельного кадастру, тобто створити автоматизоване ведення як реєстрації, так і інформації. І, так би мовити, розблоковувати потік заяв громадян по реєстрації в областях”.

Як повідомляв УНІАН, голова первинної профспілкової організації Хмельницького регіонального філіалу Центру Державного земельного кадастру Профспілки працівників галузі земельних відносин України Андрій ГАЛАЙДА вважає, що передача функцій реєстрації правовстановлюючих документів на землю відділенням Державного комітету із земельних ресурсів зруйнує систему Державного земельного кадастру.