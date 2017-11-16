У Дніпрі гуртожитки ДНУ обладнають системою біометричного контролю

У гуртожитках Дніпровського національного університету (ДНУ) ім. О. Гончара впроваджують систему контролю згідно з новим законом «Про освіту», який передбачає цілодобовий доступ студентів у гуртожиток.

Читайте такожУ Дніпрі 800 студентів вийшли протестувати через холодні аудиторії (відео)Про це на прес-конференції повідомив директор студентського містечка ДНУ ім. О. Гончара Євген Сніда, передає 056.ua.

За його словами, для безпеки студентів, які проживають у гуртожитках, буде реалізований пілотний проект по впровадженню системи біометричного контролю за відбитком пальця.

«До кінця цього року в гуртожитку № 6 плануємо встановити обладнання, яке буде сканувати відбитки пальців. В середньому така система коштує близько 35 тис. грн. Ми знайшли фірму, яка на умовах соціально відповідального бізнесу готова допомогти реалізувати цей проект за ціною його собівартості. Система являють собою сканер, який встановлюється на вхідних дверях і блок. За допомогою комп'ютера в систему можна заносити відбитки пальців жителів», - розповів директор студентського містечка.

Також він повідомив, що у випадки якщо система буде ефективною її поступово встановлять на всіх гуртожитках ДНУ, а потім можливо і в інших ВУЗах міста.