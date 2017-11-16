У Житомирі на базі інституту медсестринства відкрили медичний інститут

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, у відкритті взяли участь голова обласної ради Володимир Ширма та заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута.

«Сьогодні мова не йде виключно про зміну назви навчального закладу, мова йде про зміни по суті, а саме -розширення спектру спеціальностей. Приємно, що цей навчальний заклад підлаштовується під вимоги часу. Скільки б ми не говорили і не втілювали у життя реформи, і, зокрема - медичну, все базується на кадрах і людях. Тому цей заклад правильно підлаштовується під вимоги часу, під вимоги суспільства, під вимоги сучасної медицини. Сподіваємося, що Житомирщина у цьому напрямку також буде лідируючою», – сказав, зокрема, Лагута.

Також Ширма та Лагута оглянули матеріально-технічну базу інституту та нагородили кращих працівників цього закладу.

Житомирський інститут реорганізували для того, щоб у перспективі відкрити у ньому вивчення нових спеціальності: "фізична терапія та ерготерапія”, “ громадське здоров’я" та “лабораторна діагностика".

«Це дозволить готувати фахівців для потреби галузі охорони здоров’я, розширить доступність освіти для молоді області, забезпечить розвиток медичної освіти і науки, сприятиме соціально-культурному розвитку міста та області», - зазначають в облдержадміністрації.

Довідка УНІАН. Рішенням ХІІІ сесії Житомирської обласної ради від 2 листопада 2017 року за №824 на базі закладу «Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради було створено комунальний вищий навчальний заклад нового типу - «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради.