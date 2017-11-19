Документальний фільм про Сенцова отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі в Будапешті

Російський режисер Аскольд Куров отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі документального кіно про права людини Verzio International в Будапешті за стрічку «Процес: Російська держава проти Олега Сенцова».

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Як передає Крим.Реалії, нагороду прийняла продюсер фільму Марія Гаврилова. Фестиваль документальних фільмів про права людини Verzio International - єдиний у своєму роді в Угорщині, він проходить щорічно з 2004 року. Він спрямований на сприяння відкритому суспільству, демократичним цінностям, верховенству закону, свободі вираження думок, політичному і культурному плюралізму.

Як повідомляв УНІАН, світова прем'єра документального фільму про Сенцова «Процес» відбулась 11 лютого на Берлінському фестивалі в рамках спеціального показу.

В український прокат стрічка «Процес» вийшла 6 квітня 2017 року.

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму, а Кольченка — до 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

9 вересня 2017 року Сенцова етапували з колонії в Якутську до СІЗО-1 Іркутська. У жовтні стало відомо, що Сенцова доставили в місто Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).