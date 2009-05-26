Уряд за створення служби приватних судових виконавців

Уряд ініціюватиме створення служби приватних судових виконавців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра, сьогодні на засіданні Урядового комітету з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності під головуванням першого віце-прем`єра Олександра ТУРЧИНОВА підтримано проект закону “Про присяжних виконавців”.

Метою законопроекту є створення служби приватних судових виконавців, які займатимуться судовими впровадженнями виключно щодо комерційних справ. Водночас, згідно із законопроектом, приватним присяжним виконавцям буде заборонено розглядати справи, що стосуються державної власності та справи, пов’язані з земельними відносинами.

Члени урядового комітету вирішили внести законопроект для подальшого розгляду урядом після публічного обговорення, яке триватиме два тижні.