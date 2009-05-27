Митники викрили контрабандний канал ввезення в Україну автомобілів

Житомирська митниця порушила кримінальну справу за фактом контрабандного ввезення на митну територію України транспортних засобів іноземного виробництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, за 4 місяці 2007 року на адресу одного з підприємців Житомирщини надійшло 12 автомобілів. Але, як нині встановлено, на митницю, з метою митного оформлення цих транспортних засобів, подавалися документи, що містили неправдиві дані.

У ході дослідчої перевірки встановлено, що між підприємцем та компанією, яка знаходиться в Лондоні, було укладено контракт купівлі-продаж транспортних засобів. Так, у порядку виконання даного контракту на Житомирській митниці було проведено митне оформлення 12 транспортних засобів загальною вартістю майже мільйон гривень.

Проведеною митними органами перевіркою встановлено, що даний контракт не укладався, тобто є підробленим. Враховуючи, що через митний кордон України контрабандою переміщені 12 транспортних засобів, митниця порушила кримінальну справу за даним фактом.