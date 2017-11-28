У Маріуполі суд заарештував на два місяці колишнього добровольця, затриманого напередодні на Житомирщині

У Маріуполі суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту колишньому добровольцю АТО Леоніду Литвиненку (позивний "Бек"), якого правоохоронці затримали у неділю, 26 листопада. Про це повідомляється на сторінці організації «Рух «Визволення» у Facebook.

«Суддя Жовтневого суду Маріуполя Тетяна Скрипниченко, попередньо закривши судове засідання від громадськості, відправила до СІЗО на два місяці нашого активіста - добровольця батальйону ОУН Леонід Литвиненко (позивний Бек)», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада в організації «Рух «Визволення» заявили про викрадення другого командира батальйону «Донбас», представника «Штабу блокади торгівлі з окупантами» Анатолія Виногродського (позивний «Гал») в Києві і добровольця ОУН Леоніда Литвиненка (позивний «Бек») в Новоград-Волинському Житомирської області.

Пізніше на сторінці МВС у Facebook було повідомлено, що у Києві та на Житомирщині поліція затримала двох колишніх добровольців АТО, які підозрюються у розбійному нападі. «Одного з колишніх керівників батальйону «Донбас» та його поплічника затримали за напад на охоронця одного з ПСП (приватне сільгосппідприємство – УНІАН) на Кіровоградщині. Подія сталася у липні цього року», - йшлося у повідомленні.

Того ж дня у Нацполіції повідомили, що у Маріуполі суд постановив заарештувати на 60 діб чоловіка, який підозрюється у викраденні у 2014 році бійця батальйону «Донбас» та інших кримінальних правопорушеннях. Підозрюваний був затриманий 24 листопада у Солом’янському районі Києва. За даними активістів, мова йшла про ветерана батальйону "Донбас" Олександра Новікова з позивним "Хаммєр".

Згодом народний депутат України Єгор Соболєв повідомив, що затриманих Виногродського і Литвиненка везуть до Маріуполя. За словами Соболєва, Новіков, Виногродський і Литвиненко організовували акцію протесту біля Верховної Ради, що розпочалась 17 жовтня.