Суд поновив на посаді поліцейського, якого було звільнено через перестрілку в Княжичах

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді командира взводу поліції охорони, якого звільнили за "незадовільне виконання функціональних обов'язків" під час інциденту у Княжичах в Київській області у грудні 2016 року.

Згідно з постановою суду, звільненого командира взводу Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області зобов’язано поновити на службі в поліції з 1 лютого.

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Окрім того, йому мають виплатити більше 51 тис. грн компенсації за час вимушеного прогулу.

У суді аргументували своє рішення відсутністю доказів того, що поліцейський порушив вимоги відомчих інструкцій.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня 2016 року в Київській області в селищі Княжичі під час спецоперації із затримання небезпечної банди грабіжників сталася перестрілка між співробітниками державної охорони та поліцейської групою затримання, п'ятеро правоохоронців загинули.