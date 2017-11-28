Суд поновив на посаді поліцейського, якого було звільнено через перестрілку в Княжичах
Окрім того, йому мають виплатити більше 51 тис. грн. компенсації за час вимушеного прогулу.
Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді командира взводу поліції охорони, якого звільнили за "незадовільне виконання функціональних обов'язків" під час інциденту у Княжичах в Київській області у грудні 2016 року.
Згідно з постановою суду, звільненого командира взводу Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Київській області зобов’язано поновити на службі в поліції з 1 лютого.
Читайте такожНачальник поліції Києва фігурує у справі про стрілянину в Княжичах – Князєв
Окрім того, йому мають виплатити більше 51 тис. грн компенсації за час вимушеного прогулу.
У суді аргументували своє рішення відсутністю доказів того, що поліцейський порушив вимоги відомчих інструкцій.
Нагадаємо, у ніч на 4 грудня 2016 року в Київській області в селищі Княжичі під час спецоперації із затримання небезпечної банди грабіжників сталася перестрілка між співробітниками державної охорони та поліцейської групою затримання, п'ятеро правоохоронців загинули.