Борис Філатов передав родинам волонтера та військового ордери на нові квартири

29 листопада ордери на нові оселі у Дніпрі отримали багатодітна родина волонтера Марлена Абляєва та сім’я атовця Анатолія Карпова. Ключі від квартир їм передав мер міста Борис Філатов.

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До цього багатодітна родина Абляєвих, де виховують трьох синів і двох дочок, винаймала житло. Батько сімейства Марлен Абляєв наразі на громадських засадах працює в полку ПСПОП «Дніпро-1» ГУНП у Дніпропетровській області. Новою трикімнатною квартирою за адресою: вул. Мандриківська, 127 сім’я задоволена.

«Дуже раді, що нам дали це житло. Як облаштовуватися далі – думатимемо», – кажуть у родині Абляєвих.

Також двокімнатну квартиру по вул. Чеботарьова, 28а отримала сім’я Карпових. Галина Карпова – мати-одиначка. Жінка самотужки виховує молодшого сина Максима, який має інвалідність. Старший син Галини Карпової – Анатолій, є учасником АТО. Наразі хлопець перебуває на реабілітації у київському шпиталі.

Загалом цьогоріч 10 сімей черговиків уже отримали квартири від мерії. До кінця 2017-го планується вручити ще 3 ордери на житло.

Торік у Дніпрі було роздано 19 квартир: 17, що придбані за рахунок держбюджету, і 2 – за кошти міста.