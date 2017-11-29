В Одесі завершено розслідування щодо екс-начальника СІЗО, де по-звірячому вбили співробітницю

В Одесі завершено розслідування стосовно колишнього начальника Одеського слідчого ізолятора, через службову недбалість якого арештант влітку вбив і розчленував жінку-інспектора на території СІЗО.

Читайте такожЗгвалтування убитої арештантом жінки-інспектора в Одеському СІЗО не підтвердилося - прокуратураЯк повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, цього тижня прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Одеського СІЗО.

Зазначається, що слідчі прокуратури Одеської області завершили досудове розслідування стосовно колишнього начальника Державної установи «Одеська установа виконання покарань (№21)» за підозрою в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Одеського СІЗО прокуратура області направила до суду для розгляду по суті.

За даними слідчих прокуратури, недбале ставлення до своїх обов'язків керівництвом пенітенціарної установи виразилося в неналежній організації несення служби підлеглими працівниками та неналежному контролі за дотриманням режимних вимог на об'єкті.

«Це дозволило арештанту, який всупереч вимогам закону, тривалий час проживав на господарському подвір‘ї CІЗО і мав у вільному користуванні заборонені колючо-ріжучі предмети, безперешкодно здійснити свої злочинні наміри та позбавити життя співробітницю пенітенціарної установи», - заявили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Одесі на території СІЗО зловмисник убив і розчленував співробітницю ізолятора. Викрито підозрюваного - 39-річного заарештованого, який перебував у слідчому ізоляторі. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На момент скоєння вбивства інспектора ізолятора був під слідством у зв'язку зі скоєнням розбійного нападу (ст. 187 ККУ).

Поліція за фактом вбивства почала розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим вчинення ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України), тортур тощо.

19 серпня Малиновським районним судом Одеси стосовно підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваного в цілях його безпеки було транспортовано до СІЗО іншого регіону України.

31 жовтня колишньому начальнику Одеського слідчого ізолятора було повідомлено про підозру в недбалості в зв'язку з убивством і розчленуванням жінки-інспектора, скоєному в серпні арештантом на території СІЗО.