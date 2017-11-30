Паливна схема в Міноборони: НАБУ оголосило у розшук ще одного підозрюваного

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук представника компанії "Трейд Коммодіті" Володимира Гарькавого, який підозрюється в розкраданні 149 млн грн при постачанні палива для Міноборони України.

Про це повідомляє Еспресо із посиланням на інформацію Міністерства внутрішніх справ України.

Читайте такожПаливна схема в Міноборони: суд знову заарештував акції компанії "Трейд Коммодіті"За даними НАБУ, Гарькавий представляв "Трейд Коммодіті" на засіданнях комісій з перегляду контрактних цін і вів переговори з чиновниками Міноборони від імені компанії.

При цьому станом на жовтень 2017 року він не був в штаті співробітників компанії. Гарькавий зник з поля зору правоохоронців 19 жовтня.

Нагадаємо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету під час закупівель палива для Міноборони за ст. ч.5 ст.191 КК. Їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення. Ігоря Павловського заарештовано на два місяці.

12 жовтня НАБУ повідомило про підозру ще двом чиновникам Міноборони у розтраті державних коштів при закупівлі палива.

Компанія "Трейд Коммодіті" фігурує у злочинній схемі щодо закупівлі палива: НАБУ і САП підозрюють офіційного власника і директора компанії Вадима Майко і неформального керівника Володимира Гарькавого. За даними ЗМІ, підозрювані у причетності до розкрадання посадовці ТОВ "Трейд Коммодіті" (Кам'янське) втекли.