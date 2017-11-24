Паливна схема у Міноборони: НАБУ оголосило в розшук директора "Трейд Коммодити" Майко

Національне антикорупційне бюро розшукує директора ТОВ "Трейд Коммодіті" Вадима Майко, який є фігурантом кримінальної справи про розтрату бюджетних коштів при закупівлі палива для Міністерства оборони.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Міністерства внутрішніх справ, Майко ховається від правоохоронних органів з 19 жовтня.

Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення і привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем), за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему за розтрату понад 149 млн грн державних коштів при закупівлі пального для Міноборони.

11 жовтня під час проведення обшуків були затримані заступник міністра оборони генерал-лейтенанта Ігор Павловський і директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимир Гулевич.

Ще двоє підозрюваних у справі - службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

12 жовтня детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті понад 149 млн грн при закупівлі пального всім чотирьом посадовим особам Міноборони.

Крім того, повідомлялося, що слідчі НАБУ затримали одного з інвесторів «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименко, однак згодом Солом'янський районний суд Києва відпустив його під особисте зобов'язання, зобов'язавши носити електронний браслет і здати паспорти.