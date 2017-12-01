Миється у вбиральні та ночує на лавці: у Львові екс-держслужбовець три місяці живе в торговому центрі (відео)

Третій місяць 30-річна жителька Львова Оксана Вороняк живе в торговому центрі – вдень відпочиває і розважається, а після закриття ночує в місці для куріння. За всі куплені речі жінка розплачується самостійно, тому вигнати її не мають права. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"У кожного своє бачення стилю життя", - пояснює вона та радить всім, хто за неї турбується, вживати заспокійливі препарати.

Співробітники супермаркету кажуть, що Оксана зазвичай є першим відвідувачем, миється в туалеті, а одного разу її навіть виганяли, бо вона мила голову. "Дівчинка доглянута, з собою мала сушку, щоб посушити голову", - визнає працівник торгового центру Ірина Касьянчук. Оксана не тільки ходить по магазинах, але і відвідує салони краси – на днях робила манікюр і заплатила за нього близько 500 гривень.

Про джерело своїх доходів Оксана не розповідає. Продавці припускають, що їй допомагає її мама. Жителька ТРЦ стала відомою не тільки серед персоналу, але і серед відвідувачів. Її називають "нашою красунею", а деякі навіть намагалися познайомитися і зустрічатися, але спроби були марними.

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Оксані вже пропонували роботу в супермаркеті, але вона відмовилася, незважаючи на те, що сама безробітна – раніше вона була держслужбовцем, але її звільнили. Охорона до жінки претензій не має, однак всі навколо хвилюються, тому що Оксана ночує на вулиці, а там холодна погода. "Вона на лавочці зі своїми речами залишається на всю ніч, до ранку, до відкриття торгового центру", - констатує керівник охорони Степан Смарж.

Батьки намагалися забрати доньку додому, дійшло навіть до бійки – Оксана пручалася і втекла, а потім знову повернулася на звичне місце. На думку тата і мами, а саме звільнення з роботи вплинуло на емоційний стан жінки. Проте силою Оксану вони вже не будуть забирати, тому що вона доросла.

Психологи припускають, що поведінка Оксани – це епатажний протест. "Привернути увагу до себе або життєвої ситуації, яка виявилася нестерпною, і людина не знайшла інших засобів подолання. Зробити виклик суспільним нормам. Завжди були такі люди – ми знаємо про Діогена, який шукав людину і жив в бочці", - нагадує Лариса Дідковська.

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