"Це було показове побиття": свідок розгону Майдану розповів про криваві події (відео)

Віталій Кузьменко, який постраждав під час розгону Майдану 30 листопада 2013 року та після пройшов АТО, розповів про події, які пережив.

Віталій і досі займається тим, щоб розслідування злочинів проти протестувальників тривало і мало результат. Про це йдеться у сюжеті "Права на владу" на каналі 1+1.

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"Від самого початку ми почали відходити до стели Незалежності, нас почали відтісняти... На відео видно, що у ту ніч Майдан був повністю оточений. Це не була спроба просто витіснити, це було показове побиття для всієї країни", - згадав Кузьменко ті події.

За його словами, там була значна частина студентів, водночас, там були різні категорії громадян.

Постраждалий під час розгону Майдану також розповів, що там минули буквально хвилини він заходу підрозділів "Беркуту" й оточення підрозділами внутрішніх військ до початку власне зачистки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ніч на 30 листопада 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович провів у компанії високопоставлених осіб, а його першою реакцією на силовий розгін беркутівцями студентів на Майдані були слова: "Ми показали силу".