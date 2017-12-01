Розкрита таємниця реклами з небезпечним бургером: у Києві пройшла акція "ВІЛ - невидимий"

Сьогодні, 1 грудня, у Києві пройшла акція "ВІЛ - невидимий. Пройди тест - врятуй життя". У рамках акції відбулася презентація мобільної програми - онлайн-тест на ВІЛ, за допомогою якого можна визначити ризик бути інфікованим ВІЛ.

Серед органзаторів акції - заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, голова Координаційної ради БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" Дмитро Шерембей.

Задовго до акції організатори намагалися привернути увагу громадськості, зокрема, розмістивши у метро соціальну рекламу без інформації - лише з інтригуючим зображенням бургера, у який окрім котлети та овочів поклали лезо.

Як повідомляв УНІАН, Україна опинилася серед лідерів у Європі за кількістю випадків нових інфікувань ВІЛ.