Україна опинилася серед лідерів в Європі за кількістю випадків нових інфікувань ВІЛ

Про це йдеться у звіті американського Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME), оприлюдненому у вівторок, 19 липня, передає Deutsche Welle.

Водночас, зазначається в документі, в окремих країнах за минуле десятиріччя показники нових інфікувань ВІЛ суттєво зросли.

Так, серед країн Європи найбільшу кількість випадків нових інфікувань зафіксували у Росії (57 340) та Україні (13 490). Серед світових антилідерів за зростанням відносного показника нових захворювань у 2005-2015 роках опинилися також Єгипет, Пакистан, Кенія, Філіппіни, Мексика та Камбоджа. Загалом кількість нових інфікувань за 10 років в середньому падала лише на 0,7 відсотка на рік порівняно із річним спадом на 2,7 відсотка у 1997-2005 роках.

Читайте такожВчені: у більшості людей присутні імунні клітини, здатні впоратися з ВІЛ

Дослідники занепокоєні, що через це світові зусилля зподолання епідемії ВІЛ/СНІДу до 2030 року можуть зійти нанівець. "Усі, дотичні до охорони здоров'я, (…) мають зрозуміти, що навіть якщо більше людей живуть з ВІЛ, ми не зупинимо СНІД без зупинки нових інфікувань", - відзначив голова Інституту Крістофер Мюррей.

За даними дослідження, у 2015 році у світі близько 39 мільйонів осіб були носіями ВІЛ. Упродовж минулого року від СНІДу померли 1,2 мільйона людей. Глобальні цілі на 2020 рік вкладаються у формулу "90-90-90", вказує організація. Це означає: 90 відсотків хворих знають про свій ВІЛ-статус, 90 відсотків із них проходять антиретровірусну терапію (зараз - 41 відсоток), 90 відсоткам із них вдається пригальмувати активну діяльність вірусу.