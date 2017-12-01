За 8 місяців прикордонники затримали 1,3 тисячі порушників кордону

За час проведення спільної спецоперації "Кордон-2017" з 11 квітня по 30 листопада 2017 року правоохоронці затримали 1,3 тис. порушників кордону.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Загалом було затримано більше 520 незаконних мігрантів, 1,3 тисячі порушників державного кордону та майже 930 осіб за порушення прикордонного режиму. В пропуску через державний кордон відмовлено майже 1 тисячі потенційним нелегальним мігрантам", - йдеться у повідомленні.

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Також за цей період прикордонники виявили та вилучили майже 58 тис. літрів спирту, 2,2 млн пачок сигарет, 139 кілограмів наркотичних засобів, 300 одиниць зброї та майже 1,7 тис. боєприпасів.

"Було виявлено 76 підроблених та понад 430 недійсних документів. Також затримано 47 осіб, які намагалися перемістити сигарети з використанням гідрокостюмів", - повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що дана спецоперація проходила під загальною координацією Державної прикордонної служби України із залученням СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Державної міграційної служби, Державної фіскальної служби, Укрзалізниці, Украероруху та радіотехнічних підрозділів Повітряних сил ЗСУ. Також залучалися ресурси прикордонних відомств Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, та Молдови і міжнародних організацій Європейське агентство FRONTEX, Місія ЄС EUBAM, INTERPOL та EUROPOL.