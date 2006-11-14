«Україна молода» оскаржить рішення суду і моральні якості судді

Газета «Україна молода» оскаржуватиме в апеляційному порядку рішення Шевченківського районного суду м. Києва, який задовольнив цивільні позови Служби безпеки України, її голови Ігоря ДРІЖЧАНОГО та екс-голови СБУ Володимира РАДЧЕНКА до видання.

Як ідеться у коментарі головного редактора «України молодої» Михайла ДОРОШЕНКА, переданому агентству УНІАН, «14 листопада суддя Шевченківського районного суду м.Києва Олександр ШОСТАК зачитав сторонам у процесі резулятивну частину рішення, ухваленого після слухання справи, що тривало без перерви і без погодження зі сторонами навіть після закінчення робочого дня. Щодо таких дій судді адвокат ПП «Україна молода» Валентин ВОЛИНЕЦЬ заявив рішучий протест. На жаль, це був не єдиний випадок порушення суддею ШОСТАКОМ Цивільно-процесуального кодексу України та свідчення упередженості судді стосовно відповідача. Низку їх було започатковано ще прийняттям ухвали на попередньому засіданні, на якому з вини суду не були присутні представники «України молодої», про що газета повідомляла своїх читачів».

«Суддя ШОСТАК не задовольнив жодного клопотання з боку відповідачів. Зокрема, в одному з них ішлося про те, що у спірній публікації було прокоментовано матеріали кримінальної справи №236 щодо вчинення контрабанди виробів з алюмінію, яку розглядає районний суд у Донецьку й остаточне рішення у цій справі ще не прийнято. Саме цей випадок є таким, що підпадає під норму ст. 201 Цивільно-процесуального кодексу України (п. 4, ч. 1) і давав підстави відповідачу звернутися до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням зупинити провадження у справі за позовами голови Служби безпеки України І.ДРІЖЧАНОГО, радника прем`єра, екс-голови СБУ В.РАДЧЕНКА та позову СБУ до «України молодої», зазначається у коментарі.

Як продовжує М.ДОРОШЕНКО, «не визнав суддя за потрібне вдатися до судової лінгвістичної експертизи, про що було клопотання «України молодої», аби фахівці визначили, які уривки з текстів публікацій за змістом є критикою та оцінкою з боку відповідача певних дій позивачів, тобто є оціночними судженнями, і чи містить інформація, яка була використана відповідачем, причому з посиланням на джерела інформації, такі значення, які можуть підірвати довіру або опорочити авторитет позивачів».

«Ми не можемо не оскаржувати це рішення суду в апеляційній інстанції, - висловив свою позицію головний редактор газети. - Насамперед через те, що суд фактично проігнорував докази у вигляді численних документів, які «УМ» надала на підтвердження наведених у газетних публікаціях фактів. Не може не дивувати і те, що суддя відмовився вислухати свідків, клопотання про виклик яких у судове засідання ми подавали. Ми маємо намір звернутися до Ради суддів України з проханням витребувати запис фіксації одного з судових засідань, аби була дана оцінка професійним і морально-етичним якостям головуючого судді ШОСТАКА з огляду на те, чи може він представляти судову гілку влади в державі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14, Шевченківський районний суд Києва задовольнив цивільні позови СБУ, її голови І.ДРІЖЧАНОГО та екс-голови СБУ В.РАДЧЕНКА до газети «Україна молода», визнавши недостовірною інформацію, яка публікувалася у виданні щодо позивачів протягом 2005-2006 років та містила звинувачення у незаконних діях. Суд зобов’язав газету спростувати неправдиві відомості відповідно до закону.