Військово-морські сили ЗСУ провели тактичні навчання в Чорному морі (фоторепортаж)

У Чорному морі Військово-морські сили Збройних сил України сьогодні провели тактичні навчання, в яких взяли участь 6 малих броньованих артилерійських катерів і 2 вертольоти морської авіації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС, серед 6 малих броньованих артилерійських катерів, які брали участь у навчаннях, 4 побудовано для флоту цього року.

За діями в морі з борту фрегата «Гетьман Сагайдачний», а також з борту одного з літальних апаратів, який в тому числі здійснював посадку на фрегат, спостерігав командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Ігор Воронченко.

За його словами, катери в ході навчання в складі тактичної групи відпрацьовували завдання з охорони й оборони прибережної зони, портів і комунікацій.

«В ході навчання застосовувалися засоби ураження і маскування. Поставлені завдання виконано, і найближчим часом чотири нових катери, по завершенні державних випробувань, будуть введені в бойовий склад ВМС», - сказав Воронченко.

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У свою чергу, керівник тактичних навчань капітан 2 рангу Роман Кодимський повідомив, що катери тактичної групи відпрацювали спільні дії з охорони та оборони пункту базування. За його інформацією, відпрацьовувався, зокрема, такий елемент, як протикорабельна оборона пункту базування, в ході якого відбулося розгортання сил, вихід на бойовий курс, безпосереднє знищення умовного противника.

Також сьогодні, напередодні Дня Збройних Сил України, в Одесі відбулася церемонія присвоєння назв чотирьом новим броньованим артилерійським катерам. Зокрема, катери проекту 58155 отримали назви «Вишгород», «Кременчук», «Лубни» і «Нікополь». Після церемонії катери вийшли в море для проведення тактичних навчань.

Як повідомляв УНІАН, українські військові з двома вертольотами провели спільні тренування з есмінцем США.