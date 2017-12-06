До дня ЗСУ українські рок-зірки зняли яскравий кліп про героїв України (відео)

До Дня Збройних сил України українські рок-зірки зняли відеокліп на "Марш нової української армії".

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Як йдеться в сюжеті ТСН, автор ідеї нового маршу Олег Скрипка. За його словами, задум у нього з’явився під час поїздки на фронт, коли поминали хлопців, що загинули внаслідок мінометного обстрілу.

До запису долучились Олег Михайлюта, Сашко Положинський, Тарас Чубай, Сергій Танчинець, Сергій Жадан та інші українські музиканти.

В основі маршу - пісня Олеся Бабія "Зродились ми великої години", яка була гімном українських націоналістів. Виконавці оновленої версії кажуть, що їхній твір не для парадів. Але про героїв, які вистояли в Іловайську, Дебальцевому, Пісках, Авдіївці та інших гарячих точках Донбасу.