На Дніпропетровщині село перейменували на честь загиблого на Донбасі військового

На Дніпропетровщині село Червоний Лиман Покровського району перейменоване на село Добропасове на честь загиблого на Донбасі бійця Сергія Добропаса – військовослужбовця 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, яка дислокується регіоні.

Про це 6 грудня повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов, передає Радіо Свобода.

23-річний стрілець-зенітник Сергій Добропас загинув 14 червня 2014 року в збитому бойовиками під Луганськом українському військовому літаку Іл-76.

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Окрім того, у Новомосковську на честь загиблих військовослужбовців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади перейменовано три вулиці. Тепер вони носять імена Андрія Литвиненка, Юрія Голополосова та Віктора Мельникова. Усі вони загинули в зоні АТО 2014 року від поранень.

Також у Кам’янському з’явилась вулиця на честь командира взводу протитанкових керованих ракет Олександра Какалюка, а в Катеринопільській сільській раді Криничанського району – вулиця Сергія Ковальчука, механіка – водія, загиблого у жовтні 2014 року від важкого поранення.

«Кожне віддане життя за наше майбутнє – варте пам’яті та увічнення»,– зазначив посадовець.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі презентували книгу пам'яті про загиблих у зоні АТО захисників України. У виданні згадуються понад півтисячі загиблих в зоні АТО героїв. Готували книгу півроку, за цей час загинули ще понад 30 воїнів з Дніпропетровщини. Тож уже наступного року з’явиться оновлена книга пам’яті.