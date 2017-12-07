На Сумщині поштарка видала замість пенсій сувеніри

На Сумщині листоноша, що розносила пенсії, вкладала до справжніх купюр сувенірні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Щонайменше про одну таку оборудку правоохоронцям стало відомо від 87-річної пенсіонерки. Про обман старенька дізналася, коли намагалася розплатитися сувенірними папірцями за машину дров.

Тепер правоохоронці перевірять заощадження майже ста пенсіонерів, щоб з'ясувати, скільки ще могла обдурити листоноша. Сама ж вона зізналася тільки в одному випадку шахрайства.

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Все пояснила - скрутним матеріальним становищем. Пообіцяла бабусі справжні гроші повернути. Поліція жінку не затримувала. "Укрпошта" нічого не коментує. Але проводить власне розслідування.

«В даний час її відсторонили від роздачі пенсій, але вона продовжує працювати на «Укрпошті», - розповідає слідчий Білопільського відділу поліції.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині у пенсіонерки вкрали майже 30 мішків горіхів.