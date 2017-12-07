YouTube зібрав хіти 2017 року в одному відео
18:59, 07 грудня 2017Суспільство
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До музичних хітів віднесли пісню Луїса Фонсі Despacito, Humble Кендрика Ламара, Shape of You Еда Ширана, пісні Кеті Перрі і Тейлор Свіфт.
В якості ведучого В ролику виступив комік Стівен Кольбер / скріншот
YouTube зібрав найпопулярніші відео 2017 року в один ролик. Він доступний на каналі сервісу.
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До музичних хітів віднесли, звичайно ж, пісню Луїса Фонсі Despacito, Humble Кендрика Ламара, Shape of You Еда Ширана, пісні Кеті Перрі і Тейлор Свіфт.
Окрім музичних кліпів, відео показують "кладовище мемів", де "спочиває", приміром, забутий вірусний флешмоб Harlem Shake.
Також у ролику YouTubeRewind продемонстрували такі хіти як спінер та флеш-моб "Пол - це лава". В якості ведучого у ролику виступив комік Стівен Кольбер.
Як повідомляв УНІАН, Google опублікував список найбільш популярних відео на YouTube в 2017 році.
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