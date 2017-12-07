Жителі підірваної Балаклії отримають 6 мільйонів гривень допомоги

Відповідні зміни внесли до обласного бюджету в ході сесії облради, повідомили в прес-службі Харківської ОДА.

Читайте такожПідірвана Балаклія: чи повернули людям домівкиЯк повідомили в Департаменті соціального захисту населення ОДА, раніше виділених 30 млн грн виявилося недостатньо. Понад 430 заяв про надання грошової допомоги залишалися без розгляду.

"Деякі сім'ї потребують цієї допомоги. При першому обстеженні у їхніх будинках не були враховані зруйновані балкони, лоджії і т. п. Крім того, є сім'ї, які щойно повернулися у місто, вони теж потребують допомоги", - пояснив голова Балаклійської РДА Степан Масельський.

Крім того, згідно зі змінами до бюджету, додаткові 6 млн грн спрямують на одноразову виплату мешканцям Харківської області, які перебувають у складній життєвій ситуації.

"В основному, мешканці області звертаються з проханням надати кошти на лікування. Ми видали матеріальної допомоги на 30 млн грн, до кінця року у нас залишається ще 4 млн грн. Але для того, щоб задовольнити потреби всіх заявників, до кінця року нам потрібно ще 20 млн грн. Ті кошти, які сьогодні виділяються, - 6 млн грн - це реальні кошти, які підуть на допомогу нашим жителям. Лікування дороге, і ми повинні їх надати", - зазначив директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Юрій Шпарага.

Як повідомляв УНІАН, вибухи на складі боєприпасів 65-го військового арсеналу сталися 23 березня.