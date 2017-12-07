Сім’ї учасників АТО і волонтери Житомирщини побували у Києві на прем’єрі фільму "Кіборги"

Сім’ї учасників АТО та волонтери Житомирщини побували у Києві на прем’єрі фільму «Кіборги». Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Читайте такожСлово "кіборги" стало синонімом мужності, стійкості і патріотизму українського воїна – ПорошенкоЯк зазначається у повідомленні, за підтримки Центру допомоги учасників АТО при облдержадміністрації та управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму ОДА, 6 та 7 грудня близько 70 учасників АТО, членів сімей загиблих та волонтерів Житомирщини відвідали прем’єрні покази фільму «Кіборги».

У Києві фільм про захисників Донецького аеропорту представляли для глядачів режисер фільму Ахтем Сеїтаблаєв, продюсер Іванна Дядюра та виконавець однієї з головних ролей Роман Ясіновський.

Також сьогодні, 7 грудня, фільм «Кіборги» почали показувати і у Житомирі, де він буде демонструватися з 7 по 20 грудня у кінотеатрі ім. І. Франка, а також у кінотеатрах «Україна» та MULTIPLEX.

Нагадаємо, стрічка «Кіборги» вийшла в офіційний прокат сьогодні, 7 грудня, вона присвячена одній з найбільш героїчних сторінок сучасної історії України – 242-денній обороні Донецького аеропорту.