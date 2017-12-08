Поліція з початку року розкрила майже 360 злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми

Поліція цього року розкрила 357 злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.

Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян заявив сьогодні на церемонії нагородження за особливі заслуги у протидії торгівлі людьми, яку організувало представництво Міжнародної організації з міграції в Україні.

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«Минулого року міністр внутрішніх справ представив концепцію удосконалення роботи щодо протидії торгівлі людьми. І ми вже маємо результати. Якщо у 2016 році було 76 розкритих кримінальних справ, то у 2017 році, станом на цей день, – вже 357», – сказав Троян.

Він запевнив, що правоохоронці продовжуватимуть посилену роботу з протидії сучасному рабству.

Нагадується, цього року міжнародні експерти виключили Україну з групи країн, в яких процвітає торгівля людьми.

Під час церемонії заступник глави МВС разом із послом Королівства Норвегія в Україні Уле Тер’є Хорпестадом вручили нагороди «За особисту відвагу у наданні допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми». Цього року їх отримали голова Черевківської сільської ради (Згурівський район Київської області) Наталія Лавриш, депутат цієї сільради Оксана Дем’янчук та мешканка села Черевки Тетяна Тимків, які врятували жінку, котра понад 10 років обманним шляхом утримувалася та працювала в домогосподарстві.