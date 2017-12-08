У Львові влаштували тест на людяність (відео)

Тест на людяність провели у Львові патрульні поліцейські. Вони запросили двох акторів, які імітували сварку просто у середмісті, а самі стежили за реакцією перехожих.

За кілька метрів від мерії актор-чоловік начебто фізично змушував неслухняну подругу йти, куди він хоче, йдеться в сюжеті ТСН.

Більшість перехожих у людному місті спостерігали мовчки або вдавали, що не бачать і їх це не стосується. Коли ж хтось втручався, то щоб псевдопорушнику не перепало на горіхи від рятівників дівчини, у ситуацію втручалися копи.

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"Якби хтось дав по шапці, то я би, в принципі, зрозумів цю людину, і це було б логічно", - зізнався студент Данило Шепінько, який брав у часть в експерименті.

Люди, які не звернули увагу на сварливого хлопця і перелякану дівчину, пояснюють, що не бажають втручатися в чуже життя або ж просто зайняті. "Ми не зрозуміли, в чому справа, ми не дивимось – ми насолоджуємося архітектурою Львова. Знаєте, в чужій країні не кожен кинеться з якоюсь реакцією дзвонити", - пояснили туристи з Білорусі.

Із байдужими українцями копи проводили профілактичні бесіди та вручали листівки з порадами, що робити свідкам і жертвам насильства.