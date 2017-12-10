Дороги Житомирської області прибирають 34 одиниці техніки - ОДА

Дороги Житомирської області прибирають 34 одиниці техніки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у зв’язку з погіршенням погодних умов в оперативному режимі забезпечується проїзд автошляхами Житомирської області.

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Для цього на дорогах Житомирської області місцевого та державного значення наразі працює 34 одиниць техніки та 46 осіб.

Зокрема, на автодорозі М-06" Київ-Чоп" працюють 10 одиниць техніки та 15 осіб, а на дорозі М-07 "Київ-Ковель-Ягодин" – 2 одиниці техніки та 4 особи.

Нагадаємо, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич дав доручення своєчасно забезпечити якісне прибирання доріг від снігу.