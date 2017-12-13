Рідні загиблих у жахливій аварії в Харкові прокоментували раптове каяття Зайцевої (відео)

Сльозами зустріли рідні жертв ДТП у Харкові слова Олени Зайцевої про те, що вона визнає себе винною в аварії та просить прощення.

Цьому зізнанню люди, що втратили близьких, не вірять, йдеться в сюжеті ТСН.

Батьки загиблих Олександра Євтєєва та Діани Берченко остерігаються, що суд згодом визнає зізнання Зайцевої та благодійні пожертви на рахунки постраждалих, як пом’якшувальні обставини. Вони вважають, що якби дівчина хотіла вибачитись, то зробила б це значно раніше.

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"Хотілося побачити, хто лишив нас життя. Нічого я від неї не бачила, ніяких почуттів, ніде ні складки не здригнулося, ні зморшки, нічого. Їй шкода себе – це однозначно", - каже Світлана Євтєєва.

"Я дивився на неї, в неї такий само тонкий голосочок, як у моєї Оксаночки, котра зараз лежить. Просто хочеться сказати: що ж ти наробила, дівчино", - каже Ігор Берченко.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

13 грудня Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП та заявила, що готова понести покарання, призначене судом. Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Олені Зайцевій до 10 лютого 2018 року.