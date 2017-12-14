У Тернополі вшанували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (фото)

В Тернополі вшанували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Як передає кореспондент УНІАН, участь у мітингу-реквіємі у парку Національного відродження біля пам’ятника жертвам вибуху на ЧАЕС взяли участь представники місцевої влади та громадськості.

«Через страшну трагедію – аварію на ЧАЕС – Україна фактично втратила частину своєї території, яка стала непридатною для проживання. А її наслідки – тисячі загиблих, тисячі скалічених від нібито мирного атома, який вбивав і до цього часу продовжує вбивати, на жаль, наших людей. Десятки тисяч українців стали біженцями. Тому сьогодні потрібно відверто говорити, що це був справжній геноцид проти українського народу, який робився людиноненависницьким комуністичним режимом. Тому сьогодні ми віддаємо шану всім тим, хто ціною власного здоров'я й життя захистив нас й увесь світ від наслідків Чорнобильської катастрофи. Низький Вам уклін за мужність, героїзм та силу духу, проявлені при подоланні наслідків аварії. Вічна пам'ять і шана тим, чиє життя обірвав смертоносний атом», – сказав під час виступу перший заступник голови ОДА Іван Крисак.

Загалом на Тернопільщині перебуває на обліку 42 тис. 935 осіб, яким встановлено статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 521 вдова померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, та 2,4 тис. безпосередніх ліквідаторів аварії.