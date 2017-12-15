З сьогоднішнього дня поліцейські підсилюють патрулювання в центрі Харкова
16:46, 15 грудня 2017Суспільство
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Піші поліцейські вже почали патрулювати площу Свободи.
У Харкові поліція перейшла на посилений режим несення служби \ фото УНІАН
У зв'язку з майбутніми новорічними святами патрульні поліцейські перейшли на посилений режим несення служби. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Харківській області.
За інформацією поліції, з сьогоднішнього дня кілька піших патрулів почали чергувати на площі Свободи, а з 19-го грудня поліцейські будуть патрулювати центральні вулиці Харкова в посиленому режимі.
Як повідомляв УНІАН, раніше поліція посилила патрулювання двох районів Харкова через криміногенну обстановку.
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