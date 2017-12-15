"Коли він Крим віддасть Україні?": жителі окупованого півострова озвучили свої запитання до Путіна (відео)

Журналісти дізналися, про що в окупованому Криму хотіли б запитати президента Росії Володимира Путіна. Опитування провели журналісти Крим.Реалії.

Читайте такожВибори президента Росії призначили на річницю анексії Криму

Так, одні хотіли б запитати про зарплати вчителям, інші - про дороги, треті - про те, коли підвищать пенсії. Також багато хто говорив про соціальну незахищеність.

А одна з мешканок півострова запитала б Путіна, коли він поверне Крим: "Я запитала б його, коли він Крим віддасть Україні".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.