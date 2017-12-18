Серп і молот, червоний прапор: в училищі Харкова після виконання "Катюші" розгорівся новий скандал (фото)

У Харківському вищому професійному училищі №6 на ювілеї учні виконали відому радянську пісню "Катюша". Після резонансу в соцмережах у навчальному закладі розгорівся скандал.

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Так, в училищі для обговорення патріотичного виховання молоді з керівництвом навідалися представники громадських організацій і чиновники місцевої адміністрації, пише на своїй сторінці у Facebook депутат міськради, учасник АТО Іван Ракич.

"Керівник установи спочатку навідріз відмовився від будь-якої комунікації, не пускаючи мене як депутата Харківської міської ради та побратимів, згодом, мабуть, зрозумівши, що порушує закон, відкрив нам двері. Таки ми потрапили у хол навчального закладу, а там таке, СРСР, серп і молот, червоний прапор", - йдеться у його повідомленні.

Депутат міськради викликав поліцію через невиконання училищем Закону про декомунізацію і пообіцяв контролювати хід перевірки.