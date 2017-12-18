Довкола інтернату у Полтаві спалахнув скандал через нібито викинуті до смітника подаровані волонтерами речі (фото)

Навколо Полтавської спеціалізованої школи-інтернату №2 спалахнув гучний скандал через нібито викинуті у сміттєві баки речі, які благодійники подарували дітям до Дня святого Миколая.

За словами Яни Станішевської, яка брала участь у проведенні заходу, 15 грудня команда благодійників влаштувала свято для вихованців інтернату із солодким столом, приготувала їм речі і подарунки, передає ТСН.

Вона зазначила, що керівництво навчального закладу пообіцяло, що вихователі відсортують речі й після цього передадуть дітям. М'які іграшки пообіцяли дарувати вихованцям інтернату як заохочення. Проте вночі благодійники побачили, що сміттєві баки біля інтернату були забиті подарованими речами.

“Викинуті пакети з абсолютно новими шапочками, кофтами і сорочечками. Їх навіть ніхто не відкривав. Викинули як є”, - написала Станішевська.

Журналісти зв’язалися з директором школи-інтернату Алевтиною Ключинською та з’ясували, чому насправді виник конфлікт.

"Моя позиція така, що вони (волонтери – Ред.) прийшли й зробили чудовий захід. Замість чотирьох людей прийшли двадцять. Був прекрасний захід. Всі дітки були задоволені, вихователі щасливі. У кінці вже, коли почали прибирати, сміття почали нести в іншу сторону, а речі залишили тут, в актовому залі, сміття тим часом винесли на майданчик. Діти тоді нас запевнили, що то було сміття. Спочатку, коли ці речі тільки привезли, то дітям дозволили обрати, що їм більше подобається. У дітей не було ні сніданку, ні обіду, тому ми їх повели на вечерю і домовилися, що наступного дня їм все роздамо", – розповіла Ключинська.

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За її словами, вже пізно вночі, коли всі роз’їхалися, на території інтернату побачили молодиків, які бігали біля будівлі. Директор зазначила, що коли всі роз'їжджалися, то біля смітника нічого не було і речі ніхто з керівництва не викидав.

"А ті хлопці, виявляється, перелізли через паркан і почали у тих смітниках ритися. Охоронець подзвонив до заступника директора, тому що ті хлопці почали все переривати та знімати. Заступник приїхала о третій годині ночі. Коли відео знімали о третій годині ночі, то цих речей вже було набагато менше. Але звідки взагалі ті речі там взялися невідомо і ми не розуміємо, тому що, коли ми збиралися додому, то там все було чисто та прибрано. Значить, у нас дві версії: перша – всі речі хтось туди виніс і подзвонив їм, оскільки треба знати їхній (волонтерів – Ред.) телефон, тому це їхня людина, а друга – вони просто привезли їх самі”, – наголосила вона.

Також Ключинська відмовилася коментувати інформацію щодо жахливого стану речей, проте погодилася, що вони були в поганому вигляді.

Директор зазначила, що не намагалася більше зв’язатися з волонтерами, оскільки у Мережі почався шквал негативу з ненормативною лексикою у бік керівництва. Проте, вже наступного дня волонтери знову приїхали до інтернату.

"На другий день я хотіла з ними зв’язатися, вони приїхали, зайшли вісім людей і почали світити мені в очі прожектором та знімати. Ми показали їм всі речі, що вони стоять на місці і їх ніхто не викинув. А звідки ті речі взялися там на смітнику, хто і як їх побачив, то це вже питання до спеціалістів та розслідування", – розповіла Ключинська.

Своєю чергою, волонтер Іванна Черниш, яка давно займається благодійністю, стала на захист інтернату у Полтаві та вважає, що столичні волонтери таким чином вирішили пропіаритися. А речі, привезені ними, каже вона, почилаючись нібито на слова дітей, були у жахливому стані.