Ющенко підписав зміни до закону про виробництво і обіг спирту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила відповідний закон 21 травня. Згідно з ним, ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб`єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку та промислову утилізацію відходів такого виробництва, а для виробництва коньяку також використовують не менше 25% спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь.

Суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, має право здійснювати оптову торгівлю спиртом коньячним власного виробництва без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю.

Оптова торгівля спиртом коньячним здійснюються суб’єктом господарювання на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

Кабінет міністрів України визначає порядок ведення реєстру зазначених суб’єктів господарювання.

Суб’єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію на експорт через державні підприємства, спеціально уповноважені на це Кабміном, а українським споживачам - через оптову торгівлю.

Норми цього закону щодо сидру і перрі (без додання спирту), а також норми щодо використання у виробництві коньяку не менше 25% спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь та щодо повної промислової утилізації відходів виробництва коньяку та алкогольних напоїв, виготовлених за коньячною технологією, починають застосовуватися з 1 січня 2010 року, а для суб’єктів господарювання, які до цієї дати отримали ліцензії на виробництво коньяку, - з 1 квітня 2013 року.