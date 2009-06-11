Нафтогаз збільшує статутний капітал на 18,6 мільярда

Кабінет Міністрів схвалив збільшення статутного фонду НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра палива й енергетики України Володимир МАКУХА сьогодні під час наради про фінансовий стан «Нафтогаз», яка пройшла під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Учора було прийнято постанову, ключовим моментом якої є збільшення статутного фонду НАК «Нафтогаз України», - сказав він.

При цьому він додав, що даним документом також передбачається збільшення статутних фондів дочірніх компаній НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгазу» і «Украгзвидобування».

Нагадаємо, нині статутний фонд НАК «Нафтогаз України» становить 5 млрд. 564,714 млн. грн.