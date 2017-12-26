Правоохоронці відреагували на безпідставне увімкнення тривожних сирен у Львові

У Львові правоохоронці здійснюють перевірку за фактом несанкціонованого увімкнення вночі сирен тривоги.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

«Сирени у Львові спрацювали безпідставно, за фактом включення сирен проводиться перевірка правоохоронними органами, також проводиться службова перевірка», - повідомили у департаменті цивільного захисту ОДА.

Разом з тим у прес-службі Львівської міської ради повідомили, що «сирени в місті лунали через збій системи».

«За оперативною інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, увечері 25 грудня в місті увімкнулось оповіщення через збій системи. Зі слів оперативного чергового у Львівській ОДА, він оповіщення не вмикав. За попередньою інформацією, сталось несанкціоноване ввімкнення апаратури «Укртелекому». Спеціалісти з’ясовують причини ситуації», - повідомили у прес-службі міськради.

Як повідомлялося, 25 грудня по всьому Львову о 22.30 спрацювали сирени оповіщення, що лунали орієнтовно до 22.40. Близько 23.00 Львівська міська рада повідомила, що «сигналізація спрацювала самостійно, без втручання людини», але «жодної загрози в місті немає» і закликала жителів міста зберігати спокій.