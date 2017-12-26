У 2017 році під час масових заходів травмовано майже 1,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців

Впродовж 2017 року в Україні у ході забезпечення правопорядку під час масових акцій травмування різного ступеня тяжкості отримали понад 1 тис. 440 співробітників поліції та Національної гвардії. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

"Протягом 2017 року поліція забезпечувала безпеку під час проведення 72 тисяч масових заходів", - сказав Князєв.

За його словами, у цих заходах взяли участь загалом близько 28 млн громадян.

Також голова Нацполіції сказав, що цього року громадяни досить часто вдавалися до такої форми протесту як блокування доріг.

«Ми констатуємо, що таких фактів було понад 400», - уточнив він.

За словами Князєва, працівники поліції терміново реагували на блокування доріг, забезпечували безперебійний рух транспорту, безпеку, в першу чергу, протестувальників, а також запобігали тому, щоб автошляхи перекривались надовго або повністю.

"Це свідчить лише про одне - градус напруги у суспільстві після подій Революції гідності ще недостатньо знизився, ще достатньо великий. Але нам вдається забезпечити безпеку громадян, незважаючи на різного роду провокації, уникнути серйозних конфліктів, в першу чергу, завдяки зміні підходу і переформатуванню роботи поліції з громадянами на таких заходах", - наголосив голова Нацполіції.

Він нагадав, що цього року почали роботу новостворені підрозділи тактичної поліції та поліції комунікації. На кожен масовий захід направлялися офіцери комунікації, які проводили роботу з організаторами або найактивнішими учасниками акцій. Головними завданнями цих підрозділів є налагодження діалогу з громадянами та запобігання правопорушенням.

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"Однак, на жаль, ми констатуємо, що понад 700 таких заходів проходили з сутичками, під час яких постраждали як учасники акції, так і поліцейські. Лише під час кількох останніх таких заходів були травмовані 62 співробітники поліції та 8 протестувальників.

Загалом з початку року при забезпеченні публічного порядку були травмовані 1443 співробітники поліції та Національної гвардії, які отримали ушкодження різних ступенів тяжкості", - повідомив Князєв.

Як повідомляв УНІАН, в Україні анонсували створення "поліції превенції". Об'єднання патрульної поліції і поліції громадської безпеки планується до кінця 2018 року.